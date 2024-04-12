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Beşiktaş Kulübünde bayramlaşma töreni yapıldı

Beşiktaş Kulübünde bayramlaşma töreni yapıldı

Beşiktaş Kulübünde, Ramazan Bayramı dolayısıyla gelenekselleşen bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

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Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen törene siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu ve kongre üyeleri, farklı branş ve yaş kategorilerinden sporcular ile taraftarlar katıldı.

Törende konuşan başkan Arat, yeni yönetimin ilk bayramı olduğuna değinerek, "Tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum. Bayramın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Farklı branşlarda önemli başarılar yakaladıklarını aktaran Arat, "Beşiktaş'ın evlatlarıyla gurur duyuyorum. Beşiktaş camiası, kendi evlatlarına sahip çıksın. Büyük bir camiayız ve tüm branşlarda Türkiye'ye örnek olmak zorundayız. Bunu gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Futbol takımının sıkıntılı bir dönemden geçtiğini dile getiren siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Futbolda sıkıntılı günlerden geçiyoruz ama hedefimiz bitmedi. Türkiye Kupası'nı almak için elimizden geleni yapacağız. Bu konuda kararlıyız. Sporcularımız da kararlı. Beşiktaş olarak daha iyilerine layığız. Beşiktaş, her alanda kendine yakışanı yapacaktır." ifadelerini kullandı.

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