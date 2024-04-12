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İstanbul'da kaçak midye avlayan 2 kişiye 52 bin 484 lira para cezası kesildi

İstanbul'da kaçak midye avlayan 2 kişiye 52 bin 484 lira para cezası kesildi

Üsküdar'da kaçak midye avladığı tespit edilen 2 kişiye toplam 52 bin 484 liralık cezai işlem uygulandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Kuzguncuk sahili yakınlarında kaçak avlanmış midyelerin bazı şüphelilerce bir araca yüklendiğini belirledi.

Harekete geçen ekipler, 75 çuval içinde yaklaşık 1,5 ton midyeye el koydu.

Olay yerinde yakalanan şüpheliler A.B. ve V.A'ya "Su Ürünleri Kanunu" uyarınca 52 bin 484 lira ceza kesildi. Ele geçirilen midyeler, canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılabilmesi için denize bırakıldı.

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