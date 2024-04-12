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Eriyen kar nedeniyle Ardahan-Ardanuç kara yoluna kaya parçaları düştü

Eriyen kar nedeniyle Ardahan-Ardanuç kara yoluna kaya parçaları düştü

Kar kütlelerinin erimeye başlamasıyla Ardahan-Ardanuç kara yoluna irili ufaklı kaya parçaları düştü.

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Bölgede havaların ısınmaya başlamasıyla yüksek kesimlerdeki kar kütleleri de erimeye başladı.

Karların erimesi nedeniyle Ardahan'ı Karadeniz bölgesine bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun bazı noktalarına yükseklerden kopan kaya parçaları düştü.

Trafik akışına engel olmayan irili ufaklı kaya parçalarının, tehlike oluşturmaması için ekiplerce temizleneceği öğrenildi. Yetkililer, bölgede etkili olan sağanak ve karların erimesi nedeniyle sürücüleri heyelan tehlikesine karşı uyardı.

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