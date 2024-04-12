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Hakkari'de yağışlar nedeniyle tarım arazileri ve bazı evler su altında kaldı

Hakkari'de yağışlar nedeniyle tarım arazileri ve bazı evler su altında kaldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle bazı tarım alanları ve evler su altında kaldı.

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İlçede üç gündür aralıklarla etkisini sürdüren yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

İlçenin Kurubaş, Dilekli, Güngör, Cumhuriyet Mahalleleriyle Doğanlı ve Kadıköy köylerinde bazı evleri su bastı.

Vatandaşların evlerine girip çıkmakta zorlandığı ilçede, bazı iş yerlerini de su bastı, belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma yürüttü.

Tarım arazilerinin de su altında kaldığı ilçede, bazı yollarda küçük çaplı heyelanlar meydana geldi.

Karayolları ve İlçe Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için yollarda biriken toprak yığını ve kaya parçalarını temizledi.

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