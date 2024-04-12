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Athletic Bilbao 40 yıl sonra kazandığı Kral Kupası için tarihi kutlama yaptı

Athletic Bilbao 40 yıl sonra kazandığı Kral Kupası için tarihi kutlama yaptı

İspanya'da futbolda Kral Kupası'nı 6 Nisan'da oynanan final maçında penaltı atışlarında Real Mallorca'yı yenerek kazanan Athletic Bilbao taraftarlarıyla birlikte tarihi bir kutlama yaptı.

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İspanya'nın kuzeyindeki Bask bölgesindeki Bilbao kentinin takımı olan Athletic Bilbao, kazandığı Kral Kupası için büyük bir kutlama organize etti.

Son olarak 1984 yılında kazanılan kupa için yapılan kutlamalarda kullanılan "La Gabarra" adlı gemi müzeden çıkartılarak 40 sene sonra ilk kez yüzdürüldü.

Athletic Bilbao takımın futbolcuları ve teknik heyeti kupa ile birlikte 18,5 metre uzunluğundaki "La Gabarra"ya binerek, Bilbao nehrinde 13 kilometrelik bir yol kat etti.

Nehir kenarı boyunca tüm yolları, kafeleri, evlerin balkon, pencere ve teraslarını dolduran yüzbinlerce Athletic Bilbao taraftarı takımlarının kupa başarısını kutladı.

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