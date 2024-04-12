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MKE Ankaragücü, yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek

MKE Ankaragücü, yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK'yle karşılaşacak.

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Eryaman Stadı'nda saat 16.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Başkent temsilcisi, ligin son haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor'la 1-1 berabere kalırken, Gaziantep FK ise sahasında Corendon Alanyaspor'a 3-0 yenildi.

Başkent ekibi, sezonun 32. haftası öncesi 7 galibiyet, 13 beraberlik sonucunda hanesine yazdırdığı 34 puanla 14'üncü sırada bulunuyor. 8 galibiyet ve 7 beraberlik alan Gaziantep FK ise 31 puanla 17. basamakta yer alıyor.

Ligin ilk yarısında Gaziantep'te oynanan karşılaşmada MKE Ankaragücü, rakibini 1-0'la geçmişti.

Başkent temsilcisinde sakatlığı süren Alper Uludağ haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

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