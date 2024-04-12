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etanyahu açık konuştu: Gazze dışındaki bölgelerde de savaşa hazırız

etanyahu açık konuştu: Gazze dışındaki bölgelerde de savaşa hazırız

İsrail, artan İran tehdidine karşı tedbirler almaya devam ederken Başbakan Binyamin Netanyahu, açıklamalarda bulundu. Ülkenin savunma ve saldırı kapasitesini geliştirmeye odaklandıklarını ifade eden Netanyahu, Gazze dışındaki bölgelerde de savaşa hazırlık içinde olduklarını dile getirdi.

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İsrail geçtiğimiz günlerde Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğuna saldırı düzenleyerek 7 üst düzey askeri danışmanın öldürülmesine neden oldu.

Saldırının ardından tırmanan gerilim nedeniyle İran açıkça misilleme yapılacağını dillendiririrken bir açıklama da İsrail Devlet Başkanı Binyamin Netanyahu'dan geldi.

Netanyahu, İsrail güçlerine ait bir hava üssüne yaptığı ziyaretin ardından açıklama yaptı.

İran'ın üst düzey İranlı komutanların öldürülmesine yanıt olarak İsrail'i vurmaya hazırlandığı endişesi üzerine "İsrail'in Gazze'deki savaşını sürdürdüğünü ancak diğer alanlarda da senaryolara hazırlandığını" belirtti.

Netanyahu, Gazze'de savaş sürerken bir yandan da diğer bölgelerden gelecek tehditlere ve diğer arenalarda savaş ihtimaline hazırlandıklarını söyledi.

Netanyahu yaptığı açıklamada, "İsrail'in hem savunma hem saldırı alanında güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaya hazırlanıyoruz. Bize her kim zarar verecek olursa biz de onlara zarar vereceğiz" diye konuştu.

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