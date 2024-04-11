Avusturya’da çığ felaketi! 3 turist hayatını kaybetti

Avusturya'nın Tirol eyaletinde bulunan İmst kasabasının yakınlarında meydana gelen çığ faciasında 3 Hollandalı turist yaşamını yitirdi.

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Polisin yaptığı açıklamada, 4 Avusturyalı tur rehberi ve 17 Hollandalı turistten oluşan 21 kişilik ekibin İmst kasabası yakınlarındaki Ötz vadisinde çığ düşmesinden etkilendiği bildirildi.

Açıklamada, kazada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin ise yaralı olarak çevredeki bir hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

6 helikopter seferber edildi

4 tur rehberi ve 13 turisttin kazadan yara almadan kurtarıldığı bilgisi de paylaşıldı.

Olası başka çığ düşmesi tehlikesine karşı arama kurtarma ekiplerinin temkinli hareket ettiği belirtilen açıklamada, başta 6 helikopter olmak üzere çok sayıda arama kurtarma ekibin çığdan etkilenen turistler için seferber olduğu aktarıldı.​​​​​​​