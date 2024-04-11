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Kars ve Ardahan'da sürücüler şeker ikram edilerek uyarıldı

Kars ve Ardahan'da sürücüler şeker ikram edilerek uyarıldı

Kars ve Ardahan'da jandarma ile polis ekipleri Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptıkları uygulamada sürücülere şeker ikram edip uyarılarda bulundu.

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Kars Valisi Ziya Polat, bayram dolayısıyla kentin farklı noktalarında uygulama yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Ekiplerin bayramını kutlayan Polat, daha sonra uygulamaya katılarak bayramını tebrik ettiği sürücülere şeker ikramında bulunarak kurallara uymaları konusunda uyarılar yaptı.

Sarıkamış ilçesinde de İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik ekipleri halkın huzur ve güven içinde seyahat etmeleri, yaşanan kazaların en aza indirilebilmesi için uygulama ve denetimlerini sürdürdü.

Bu kapsamda araçları tek tek durduran jandarma trafik ekipleri sürücülere şeker, kolonya ikram edip ehliyet ve ruhsat kontrolü, asayiş ekipleri de yolcu konumundaki vatandaşlara Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı.

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