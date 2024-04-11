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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla azaldı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla azaldı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 6 Nisan ile biten haftada 211 bine inerek beklentilerin altında gerçekleşti.

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ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 6 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 11 bin kişi azalarak 211 bine düştü.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen başvuru sayısının 216 bin olacağı öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına dair önceki haftanın verisi yukarı yönlü revize edilerek 221 binden 222 bine çıkarıldı.

Geçen hafta itibarıyla, 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 250 azalışla 214 bin 250'ye geriledi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 30 Mart ile biten haftada 28 bin kişi artarak 1 milyon 817 bine çıktı.

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