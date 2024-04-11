BIST 9.814
DOLAR 32,27
EURO 34,63
ALTIN 2.425,54
HABER /  GÜNCEL

Yeni turistik trenler ilk seferlerine çıkmaya hazırlanıyor

Yeni turistik trenler ilk seferlerine çıkmaya hazırlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Tatvan tren seferinin 17 Nisan'da, Ankara-Diyarbakır tren seferinin de 19 Nisan'da başlayacağını bildirdi.

Abone ol

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den bu yana sürdürülen yatırımlar ve atılımlar sayesinde başta demir yolu olmak üzere ulaşımın her modunda devrim gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Uygulamaya koydukları politikalarla Türkiye'yi yüksek hızlı demir yolu hatlarıyla tanıştırdıklarını kaydeden Uraloğlu, mevcut demir yolu hatlarında da büyük bir değişim gerçekleştirdiklerine işaret etti.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünce Turistik Doğu Ekspresi'ne alternatif olarak işletmeye alınan turistik trenlerin haziran ayının ortalarına kadar sefer düzenleyeceğini belirten Uraloğlu, "İşletmeye girecek iki yeni hat olan Ankara-Diyarbakır ve Ankara-Tatvan turistik trenleriyle hem bölge turizmi gelişecek hem de vatandaşlarımız kültürel ve tarihi değerleri daha yakından görme imkanı bulacak." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Bilecik'te trafik kazasında 9 kişi yaralandı
Bilecik'te trafik kazasında 9 kişi yaralandı
İlhan Palut, Çaykur Rizespor'da göreve devam edecek şekilde çalışıyor
İlhan Palut, Çaykur Rizespor'da göreve devam edecek şekilde çalışıyor
Lise öğrencileri balık kılçığından sudaki cıva iyonlarını tespit eden kit geliştirdi
Lise öğrencileri balık kılçığından sudaki cıva iyonlarını tespit eden kit geliştirdi
Çalıntı araçla inşaattan hırsızlık yaparken yakalandılar! 3 kişi tutuklandı
Çalıntı araçla inşaattan hırsızlık yaparken yakalandılar! 3 kişi tutuklandı
Ardahan'da yayla evleri ilkbaharda kara gömüldü
Ardahan'da yayla evleri ilkbaharda kara gömüldü
Sedanı tahtından indirdiler! SUV otomobiller zirveyi bırakmıyor
Sedanı tahtından indirdiler! SUV otomobiller zirveyi bırakmıyor
Hint ve İtalyanlar, Türk kadın boksörlerle ortak kamp yapıyor
Hint ve İtalyanlar, Türk kadın boksörlerle ortak kamp yapıyor
Tekvandocu ikiz çiftler yurt dışında başarılar kazanmak için çalışıyor
Tekvandocu ikiz çiftler yurt dışında başarılar kazanmak için çalışıyor
Bayram haftasında 6 yeni film vizyonda olacak
Bayram haftasında 6 yeni film vizyonda olacak
Emeklilere 41,3 milyar lira bayram ikramiyesi ödendi
Emeklilere 41,3 milyar lira bayram ikramiyesi ödendi
Portakal Çiçeği Karnavalı'nda hedef, 9 günde 1 milyondan fazla ziyaretçi
Portakal Çiçeği Karnavalı'nda hedef, 9 günde 1 milyondan fazla ziyaretçi
Türkiye komşularına ilk çeyrekte 5,9 milyar dolarlık ihracat yaptı
Türkiye komşularına ilk çeyrekte 5,9 milyar dolarlık ihracat yaptı