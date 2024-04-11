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Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

 Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Trabzonspor-EMS Yapı Sivasspor: Ümit Öztürk

13 Nisan Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: Zorbay Küçük

16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK: Ali Şansalan

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Mondihome Kayserispor: Mehmet Türkmen

19.00 Beşiktaş-Yılport Samsunspor: Direnç Tonusluoğlu

14 Nisan Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-RAMS Başakşehir: Halil Umut Meler

16.00 Çaykur Rizespor-Bitexen Antalyaspor: Emre Kargın

16.00 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor: Mert Güzenge

19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu

15 Nisan Pazartesi:

20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray: Cihan Aydın

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