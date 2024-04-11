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Çalıntı araçla inşaattan hırsızlık yaparken yakalandılar! 3 kişi tutuklandı

Çalıntı araçla inşaattan hırsızlık yaparken yakalandılar! 3 kişi tutuklandı

Gaziantep'te çaldıkları araçla bir inşaattan hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesinde bir aracın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Cumhuriyet Başsavcılığının takip ve koordinesinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmada, çalıntı araçla Oğuzeli ilçesinde bir inşaatta hırsızlık yapıldığı belirlendi.

Zanlılar A.K, C.S. ve F.S, çaldıkları inşaat malzemeleriyle suçüstü yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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