BIST 9.814
DOLAR 32,27
EURO 34,63
ALTIN 2.425,54
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Portakal Çiçeği Karnavalı'nda hedef, 9 günde 1 milyondan fazla ziyaretçi

Portakal Çiçeği Karnavalı'nda hedef, 9 günde 1 milyondan fazla ziyaretçi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali"nin ilk durağı olan Adana'daki Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın, 13-21 Nisan'da 1 milyondan fazla katılımcıya ulaşması bekleniyor.

Abone ol

Kentte bu yıl 12'ncisi "Nisan'da Adana'da" sloganıyla organize edilen karnaval, 13-21 Nisan'da gerçekleştirilecek.

"Türkiye Kültür Yolu Festivali"ne dahil edilmesiyle yerli ve yabancı turist sayısında artış beklenen karnaval, 9 gün boyunca 200'den fazla kültürel, sanatsal ve sportif etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Merkez Park'ta 13 Nisan'da düzenlenecek konserlerle başlayacak organizasyon boyunca birçok şarkıcı sevenleriyle buluşacak.

Farklı noktalardaki sergi, söyleşi ve kültürel programlarla kent merkezinin tamamına yayılacak Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, çocukları da eğlenceli etkinliklerde bir araya getirecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye komşularına ilk çeyrekte 5,9 milyar dolarlık ihracat yaptı
Türkiye komşularına ilk çeyrekte 5,9 milyar dolarlık ihracat yaptı
Edirne'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
İklim değişikliği nedeniyle Slovakya'da kiraz ağaçları erken çiçek açtı
İklim değişikliği nedeniyle Slovakya'da kiraz ağaçları erken çiçek açtı
Karların erimesi ve yağışlar Muradiye Şelalesi'ni coşturdu
Karların erimesi ve yağışlar Muradiye Şelalesi'ni coşturdu
Ümraniye'de iş yerinde yasa dışı silah ticareti yapan şüpheli tutuklandı
Ümraniye'de iş yerinde yasa dışı silah ticareti yapan şüpheli tutuklandı
Samsun'da trafik kazasında 2 motosiklet sürücüsü yaralandı
Samsun'da trafik kazasında 2 motosiklet sürücüsü yaralandı
Karaman'daki Lale tarlası bayram ziyaretçileriyle hareketlendi
Karaman'daki Lale tarlası bayram ziyaretçileriyle hareketlendi
Bayram tatilinin ilk 5 gününde trafik kazalarında 38 kişi öldü, 5 bin 26 kişi yaralandı
Bayram tatilinin ilk 5 gününde trafik kazalarında 38 kişi öldü, 5 bin 26 kişi yaralandı
Fenerbahçe, Avrupa'da 269. kez sahne alacak
Fenerbahçe, Avrupa'da 269. kez sahne alacak
Dolar ve Euro'da günün rakamları! Analistler ne diyor?
Dolar ve Euro'da günün rakamları! Analistler ne diyor?
Siyasi partiler arasında bayramlaşma günü, AK Parti ile CHP bayramlaşmasında "birlikte çalışma" mesajları verildi
Siyasi partiler arasında bayramlaşma günü, AK Parti ile CHP bayramlaşmasında "birlikte çalışma" mesajları verildi