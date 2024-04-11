Siyasi partiler arasında bayramlaşma günü, AK Parti ile CHP bayramlaşmasında "birlikte çalışma" mesajları verildi

Bugün Ankara’da siyasi partilerin bayramlaşma günü. Partiler karşılıklı olarak birbirlerini ziyaret ediyor. Günün ilk bayramlaşması AK Parti ile CHP arasında gerçekleşti. Bayramlaşmada ekonomi hakkındaki yorumlar ve karşılıklı olarak birlikte çalışma mesajları dikkat çekti.

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AK Parti ilk olarak CHP ile bayramlaştı.CHP Genel Merkezi’ndeki bayramlaşma törenine AK Parti heyetine AK Parti MKYK Üyesi Hasan Sert başkanlık etti. Heyeti CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka başkanlığındaki kabul heyeti karşıladı. Bayramlaşmada ilk başlık ekonomi oldu.

"Hep beraber çalışma duygusundayız"

Bu noktada Nazlıaka, bayramın keyfini çıkaramayan vatandaşlar olduğunu söyledi, “Hepimizin sorunu bunu çözmek. Bir sonraki bayramda gerçek anlamda bayramın yaşanabilmesi için hep beraber çalışma duygusunda olduğumuzu ifade etmek isteriz.” dedi.

"Kutuplaşmayı bırakıp kalp kalbe olalım"

AK Parti heyetinin başındaki Sert ise sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğine dikkat çekti. “Bu noktada halkın tabanının sıkıntılarını görüp çözüm getirmemiz gerekiyor.” diyen Sert, “Şartlar neyi gerektiriyorsa bunları yapıp rahat ettirmek zorundayız.” ifadelerini kullandı.

31 Mart seçim sonuçlarına da değinen Sert, “Ciddi bir başarınız oldu. Tebrik ediyoruz. Kutuplaşmayı bırakıp, göz göze kalp kalbe gelmemiz gerekiyor.” dedi. Bayramlaşmada bir diğer sıcak konu ise İsrail saldırıları altındaki Gazze’ydi. Aylin Nazlıaka, İsrail’e yönelik alınan tedbirleri olumlu karışıladıklarını aktardı, “Nasıl uygulanacağını takip edeceğiz.” dedi.

AK Parti genel merkezinde bayramlaşmalar devam ediyor

AK Parti Genel Merkezi'ndeki bayramlaşma heyetinin başında ise Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur var. AK Parti bugün MHP, İYİ Parti, HÜDA Par, Yeniden Refah Partisi, BBP, DSP ve Vatan Partisi’yle de bayramlaşacak.

CHP 15 siyasi parti ile bayramlaşacak

CHP ise 15 siyasi parti ile bayramlaşacak. AK Parti'nin yanı sıra DSP, Vatan Partisi, DEM Parti, İYİ Parti, BBP, Demokrat Parti, MHP, Saadet Partisi, ANAP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve Zafer Partisi, CHP'nin bayramlaşacağı partiler arasında yer alıyor.

Saat 09.30’da başlayacak bayramlaşmanın 16.30’a kadar sürmesi bekleniyor. CHP Genel Merkezi’nde bayramlaşma heyetinin başında Aylin Nazlıaka var.

Saadet Partisi de İYİ Parti ile bir araya geldi



Saadet Partisi Genele Başkan Yardımcısı Cafer Güneş (sağ 3) başkanlığındaki heyet, bayram ziyareti kapsamında gelen siyasi parti heyetlerini kabul etti. Saadet Partisi heyeti, bu kapsamda ziyarette bulunan İYİ Parti, Parti İçi Eğitim Başkanı Ayşe Sucu (sol 3) başkanlığındaki heyetle, Saadet Partisi Genel merkezinde görüşerek bayramlaştı.







AK Parti ve MHP bayramlaştı



MHP Genel Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya (sol 3) başkanlığındaki heyet, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında parti genel merkezine gelen heyetleri kabul etti. Karakaya ve beraberindeki heyet, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız (sağ 3) başkanlığındaki heyetle görüştü.





