Polisten kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde denetim yapan polislerin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

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Kocatepe Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Otomobil sürücüsü M.K. (37) ihtara uymayıp kaçtı. Bir süre devam eden kovalamacanın ardından sürücü Anbar Mahallesi 3018 Sokak'taki bir apartmanın önünde yakalandı.

Alkollü olduğu iddia edilen M.K'nin kovalamaca sırasında park halindeki bir araca da zarar verdiği öğrenildi.

Polis ekipleri, trafik yönünden 54 bin 562 lira ceza uyguladıkları sürücüyü işlemleri için emniyete götürdü.