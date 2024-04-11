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CHP lideri Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı! Görüşme 5 dakika sürdü

CHP lideri Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı! Görüşme 5 dakika sürdü

CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bayramlaşmak için aradı. Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Özel, Erdoğan'a “Diyalog kanalının açık olması fayda sağlar" dedi, görüşme 5 dakika sürdü.

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 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilerin genel başkanları ve grup başkanlarıyla bayramlaştı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Ramazan Bayramı nedeniyle Erdoğan ve Kurtulmuş'un yanı sıra AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ile telefonda görüştü.

Önceki gün Sabah gazetesinin “Makama saygıdan asla taviz yok” manşetiyle gördüğü mülakatta Özel, bayram günü Erdoğan’ı arayacağını söyleyerek, “Birlikte çalışmak zorunda olduğumuzu... Ve dönem dönem istişare etmek zorunda olduğumuzu söyleyeceğim” demişti.

Gazeteci Saymaz: Görüşme 5 dakika sürdü

Gazeteci İsmail Saymaz ise Erdoğan-Özel görüşmesinin detaylarını aktardı. Saymaz şunları kaydetti:

"CHP lideri Özel, sabah Erdoğan’ı aradı ancak görüşemedi. Öğleden sonra Erdoğan, Özel’e döndü. Birbirlerinin bayramını kutladılar. Özel, 'Diyalog kanalının açık olması fayda sağlar' dedi. Erdoğan, Özel’in geçirdiği operasyonları sorup 'geçmiş olsun' dedi. Görüşme 5 dakika sürdü."

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