İYİ Parti'de Kemal Orkun Yekdeş adaylığını açıkladı

İYİ Parti'de yerel seçimlerin ardından seçimli Olağanüstü Genel Kurultay kararı sonrası, İYİ Parti İstanbul Kurucu Üyesi Kemal Orkun Yekdeş, Genel Başkan adaylığını açıkladı.

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31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti'nin oy oranları dibe vurunca Meral Akşener'in istifası gündeme gelmiş ve Meral Akşener, 27 Nisan'da yapılacak seçimli Olağanüstü Genel Kurultay'da aday olmayacağını açıklamıştı. Bu açıklama sonrası İYİ Parti'nin İstanbul Kurucu Üyesi Kemal Orkun Yekdeş Genel Başkan Adayı olduğunu açıkladı. Kemal Orkun Yekdeş, İYİ Parti'deki en genç aday olarak öne çıkıyor.

Yekdeş, adaylığını duyururken şu ifadeleri kullandı:

Partimizin cesurlar ve gençlerin partisinin olduğunu altını çizmek isterim, temennim ise üst kurul delegelerinin özgür iradesi ile partinin mücadeleci kimliğine yeniden kavuşmasıdır.