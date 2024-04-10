Milli motosikletçiler, hafta sonu Yunanistan'da piste çıkacak

Milli motosikletçilerin de mücadele edeceği Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Pist Şampiyonası, hafta sonu Yunanistan'da yapılacak.Abone ol
Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Serez Pisti'nde düzenlenecek organizasyona Türkiye'den 13 sporcu katılacak.
Yunanistan'da Yunus Erçelik, Muammer Nuri Karakaya, Şahin Karadayıoğlu, Hüseyin Karakaya, Berk Çevik, Cafer Çömlek, Abdullah Köken, Altuğ İnan, Harun Akgün, Can Başar, Mert Konuk, Ares Stefan Bengiç ve Murathan Yiğit Yıldız piste çıkacak.
Şampiyonada 13 Nisan Cumartesi günü birinci yarışlar, 14 Nisan Pazar günü ise ikinci yarışlar gerçekleştirilecek.