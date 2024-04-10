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Beyin pili Parkinson'dan sonra obeziteye de umut oluyor

Beyin pili Parkinson'dan sonra obeziteye de umut oluyor

Medipol Üniversitesi PARMER, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh, "Yaptığımız çalışmalarda iştahı kontrol edebildiğimizi biliyoruz. Önümüzdeki yıllarda iştah kontrol merkezine müdahale ederek iştah kontrolünü ayarlayabileceğiz." dedi.

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Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER), Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh, iştah kontrolü ve epilepsi olgularında beyin pili tedavisi alanında çalışmalar yapıldığını belirterek, başarılı sonuçlar elde edilebilirse gelecek yıllarda beyin pilinin tedaviye iştirak edebileceğini söyledi.

AA muhabirine, Dünya Parkinson Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Zırh, Parkinson'un beyinde dopamin maddesinin azalmasıyla ortaya çıkan bir hastalık olduğunu aktardı.

Zırh, hastalığın belirtilerinin hastadan hastaya değiştiğini belirterek, 'Kişilerde katılık, tutukluluk, yavaşlık eğer varsa vücudun bir yanında para sayar tarzı diye tarif edilebilen istirahat halinde titreme, küçük adımlarla öne eğik yürüme, yüz hatlarında donuklaşma, titremenin olmadığı hastalarda yürürken kolların vücut salınımına iştirak etmemesi, bir kolun vücuda yapışık yürümesiyle giden ileri yaşın santral sinir sistemi dejeneratif hastalığıdır.' diye konuştu.

Beyindeki dopamin maddesinin azalmasına bağlı olarak hastalarda bulgular ortaya çıkmaya başladığını aktaran Zırh, hastalığın 60-65 yaş üzeri, her 200-300 kişiden birinde görüldüğünü ve yaş ilerledikçe de katlanarak arttığını vurguladı.

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