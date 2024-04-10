Beşiktaş'ta Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü Yılport Samsunspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

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Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

Isınma koşuları ve 5'e 2 ile başlayan idmanın dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Bayramlaşma töreni yapıldı

Beşiktaş Futbol A Takımı'nda bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenmandan önce futbolcular, teknik ekip ve çalışanların düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldiği ifade edildi.

Futbolcuların, Fernando Santos ile teknik ekibin bayramını tebrik ettiği aktarıldı.