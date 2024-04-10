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Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ev terliklerini ve hırkanı giy, otur oturduğun yerde

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ev terliklerini ve hırkanı giy, otur oturduğun yerde

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gazeteci Uğur Dündar arasındaki polemiğe, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da katıldı. CHP'li Özcan, Kılıçdaroğlu'nun "Makosenlerimi giyerim" sözlerine yanıt verdi.

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gazeteci Uğur Dündar arasındaki polemiğe, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da katıldı.

Tanju Özcan'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Birileri oturduğu emekli koltuğundan 'Yeni yönetimi' tebrik edeceğine, makosen giymekten bahsediyor. Bence sen evine git, ev terliklerini ve hırkanı giy otur oturduğun yerde…"Anadolunun Emeklisi"

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