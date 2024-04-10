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TDV, ramazan ayında 2 milyonun üzerinde kişiye yardım ulaştırdı

TDV, ramazan ayında 2 milyonun üzerinde kişiye yardım ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfınca, (TDV) ramazanda yurt içi ve yurt dışında toplam 2 milyon 46 bin ihtiyaç sahibine yardımda bulunuldu.

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TDV Genel Müdürü İzani Turan, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl ramazan yardımlarında önceliklerinin deprem bölgesi ve Filistin olduğunu belirtti.

Ramazan boyunca yurt içinde 1003 şube aracılığıyla 81 ilde, yurt dışında ise 76 ülke 368 bölgede 2 milyon 46 bin ihtiyaç sahibine yardımda bulunduklarını aktaran Turan, başta Türkiye olmak üzere dünyanın neresinde mazlum, ihtiyaç sahibi varsa yardımına koşmaya gayret ettiklerini vurguladı.

Turan, "Vakfımız ülkemizde ve farklı coğrafyalarda yardım seferberliğini arttırarak sürdürdü. Milletimiz her sene olduğu gibi bu ramazan da alicenaplığını göstererek tüm dünyaya paylaşmanın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerini sundu." ifadelerini kullandı.

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