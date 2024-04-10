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Spor kulüplerinden Ramazan Bayramı mesajı

Spor kulüplerinden Ramazan Bayramı mesajı

Spor kulüpleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda, "Ramazan Bayramımızı en içten dileklerimizle kutlar; ülkemize ve camiamıza sağlık, huzur, birlik ve beraberlik içinde yaşayacağımız nice mutlu bayramlar dileriz." denildi.

Galatasaray Kulübünün internet sitesindeki bayram mesajında "Bayram coşkusu her yanı sardı. Şimdi uzaktakilerin buluşma, küslerin barışma ve herkesin bu büyük mutluluğu paylaşma zamanı. Başta Galatasaray ailesi olmak üzere tüm İslam aleminin #RamazanBayramı'nı kutluyor, sevinçlerin katlanarak yaşanmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda ise şunlar kaydedildi:

"Bayramlar, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, vefanın ve paylaşmanın kıymetinin yeniden hatırlandığı, insanlar arasındaki sevgi ve saygının daha da güçlenmesine vesile olan özel günlerdir. Camiamızın, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla tebrik eder, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar temenni ederiz."

Birçok spor kulübü de internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları paylaştı.

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