Uşak'ta otomobil gölete düştü!

Uşak'ta gölete düşen otomobilde 1 kişi ölü bulundu. Otomobil dalgıçlar tarafından zincire bağlanıp vinçle çıkarıldı.

Abone ol

AFAD Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu, otomobilde bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Dalgıçlar tarafından çıkarılan cesedin, olay yerine gelen yakınlarının da teşhis etmesi sonucu Erkan Özçelik (43) olduğu belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Özçelik'in cenazesi, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil ise dalgıçlar tarafından zincire bağlanıp vinçle çıkarıldı.