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A Milli Kadın Futbol Takımı, Macaristan'ı devirdi

A Milli Kadın Futbol Takımı, Macaristan'ı devirdi

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ikinci maçında konuk ettiği Macaristan'ı 2-1 mağlup etti.

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2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ikinci maçında A Milli Kadın Futbol Takımı, Macaristan'ı ağırladı.

Ay-Yıldızlılar geriye düştüğü mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Milli takımımıza galibiyeti getiren golleri 80. dakikada Ece Türkoğlu ve 87. dakikada Arzu Karabulut atarken Macaristan'ın tek sayısını 45+2. dakikada Diana Csanyi kaydetti.

İkinci maçında ilk galibiyetini alarak puanını 3 yapan Türkiye, gruptaki bir sonraki maçınca Azerbaycan'ı konuk edecek.

1 puanda kalan Macaristan ise İsviçre deplasmanına gidecek.

Türkiye: 2 - Macaristan: 1

Hakemler: Katarzyna Lisiecka-Sek, Katarzyna Wojs, Anna Dabrowska (Polonya)

Türkiye: Gamze Yaman, Ümran Özev, Gülbin Hız (Dk. 88 Eda Karataş), Sejde Aylin Abrahamsson, İlayda Civelek, Ebru Topçu, Meryem Çal, Elif Keskin (Dk. 77 Arzu Karabulut), Miray Cin, Birgül Sadıkoğlu (Dk. 62 Busem Şeker), Yağmur Uraz (Dk. 46 Ece Türkoğlu)

Macaristan: Szöcs, Kovacs (Dk. 46 Nagy), Turanyi, Nemeth, Savanya, Papp (Dk. 89 Süle), Csiszar, Csanyi (Dk. 65 Fenyvesi), Zeller (Dk. 46 Csiki), Szabo, Kajan (Dk. 81 Papai)

Goller: Dk. 45+1 Csanyi (Macaristan), Dk. 80 Ece Türkoğlu, Dk. 87 Miray Cin (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 41 Meryem Çal, Dk. 43 İlayda Civelek, Dk. 61 Necla Güngör Kıragası (Teknik Direktör) (Türkiye)

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