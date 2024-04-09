Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın şehit olduğunu bildirildi.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 Nisan 2024 tarihinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız ​​​​​​​Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.



Şehit Hikmet Aslan'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve millete başsağlığı ve sabır dileğinde bulunuldu.