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İsrail kararı sonrası Filistin'den Türkiye mesajı

İsrail kararı sonrası Filistin'den Türkiye mesajı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Filistin Ekonomi Bakanı el-Amur ile telefonda görüştü. Görüşmede; Filistinli bakan, Türkiye'nin İsrail'e yönelik ihracat kısıtlama kararından memnuniyet duyduklarını belirtti.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Göreve yeni gelen mevkidaşım Filistin Ekonomi Bakanı Sayın el-Amur ile görüşerek hem kendisinin hem de onun aracılığıyla tüm Filistinli kardeşlerimizin ramazan bayramını kutlama fırsatı bulduk. Ayrıca kendisine yeni görevi vesilesiyle iyi dileklerimizi ilettik. Ticaret Bakanlığı olarak bugün kamuoyuna duyurduğumuz İsrail’e ihracatı kısıtlama kararımızı değerlendirdik. Kendisi bu karardan dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, her ne kadar Filistinliler bu karardan etkilenecek olsa da dünyaya verilen mesaj açısından İsrail ile ihracatı kısıtlama kararımızın çok büyük öneme sahip olduğunu ifade etti" dedi.

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