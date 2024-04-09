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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan lideri Aliyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan lideri Aliyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede hem ikili ilişkiler hem de küresel gündem konuşuldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konular da ele alındı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

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