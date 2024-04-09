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YSK'dan iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!

YSK'dan iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!

YSK; 31 Mart Mahalli Seçimlerinin ardından yapılan seçim iptali, mazbata iptali ve yeniden sayım başvurularıyla ilgili açıklamada bulundu. İşte YSK'nın bugün verdiği kararlar...

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Yapılan açıklamaya göre kararlar şu şekilde; 


Vatan Partisi, Van kararı kaldırılsın talebi, red

CHP ,Yozgat Yerköy seçim iptali başvurusu, red

Yeniden Refah Partisi, Siverek seçim iptali, red

DEM Parti , Şırnak merkez ilçesi seçim iptali, red

AK Parti, Kütahya Emet yeniden sayım, red

DEM Parti, Bitlis Güroymak seçim iptali, red

BBP, Adana Kozan seçilen kişinin mazbata iptali isteği, red

MHP, Amasya Merkez ilçe yeniden sayım isteği, red

CHP, Adana Sarıçam yeniden sayım, red

CHP,  Kızılcahamam yeniden sayım, red

CHP, Kırklareli merkez ilçe yeniden sayım red

Yeniden Refah,  Gaziantep Oğuzeli yeniden sayım red

DEM Parti, Bingöl merkez ilçe oylar yeniden sayılsın red

AK Parti, Ardahan merkez ilçe yeniden sayım talebi red

BBP, Bolu Gerede oylar yeniden sayım red

BBP ,Erzurum İspir oylar yeniden sayılsın ya da iptal edilsin red

YSK
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