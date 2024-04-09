YSK'dan iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!

YSK; 31 Mart Mahalli Seçimlerinin ardından yapılan seçim iptali, mazbata iptali ve yeniden sayım başvurularıyla ilgili açıklamada bulundu. İşte YSK'nın bugün verdiği kararlar...Abone ol
Yapılan açıklamaya göre kararlar şu şekilde;
Vatan Partisi, Van kararı kaldırılsın talebi, red
CHP ,Yozgat Yerköy seçim iptali başvurusu, red
Yeniden Refah Partisi, Siverek seçim iptali, red
DEM Parti , Şırnak merkez ilçesi seçim iptali, red
AK Parti, Kütahya Emet yeniden sayım, red
DEM Parti, Bitlis Güroymak seçim iptali, red
BBP, Adana Kozan seçilen kişinin mazbata iptali isteği, red
MHP, Amasya Merkez ilçe yeniden sayım isteği, red
CHP, Adana Sarıçam yeniden sayım, red
CHP, Kızılcahamam yeniden sayım, red
CHP, Kırklareli merkez ilçe yeniden sayım red
Yeniden Refah, Gaziantep Oğuzeli yeniden sayım red
DEM Parti, Bingöl merkez ilçe oylar yeniden sayılsın red
AK Parti, Ardahan merkez ilçe yeniden sayım talebi red
BBP, Bolu Gerede oylar yeniden sayım red
BBP ,Erzurum İspir oylar yeniden sayılsın ya da iptal edilsin red