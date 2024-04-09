Zafer Şahin, kusursuz bir “Beşinci Kol” faaliyeti dedi tek tek saydı

Yazar Zafer Şahin, Türkiye'nin seçimden hemen sonra hazırlıkları önceden tamamlanmış kusursuz bir “Beşinci Kol” faaliyetinin etkisi altına girdiğini yazdı.

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31 Mart yerel seçimlerinden sonda kamuoyunu sarsacak peş peşe gelişmeler yaşandı.

Tüm bu olayların hepsinin 10 gün içinde yaşanması kafaları karıştırdı. Milliyet yazarı Zafer Şahin, olayların tesadüfle izah edilemeyeceği görüşünde.

Şahin, "beşinci kol" faaliyeti olarak gördüğü olayları sosyal medya hesabında böyle aktardı:

Yargının tuhaf ihmali

"Kusursuz bir beşinci kol çalışması Türkiye’de muhalefetin zaferi ile sonuçlanan yerel seçimden sonraki 1 haftada… Yargının tuhaf ihmali ve ayrılıkçı partinin kışkırtmasıyla terör örgütü sempatizanları birçok ilde sokağa indi.

Sözde Gazze hassasiyeti ile marjinal sağ, marjinal sol ve bazı İslamcı gruplar bir araya getirildi. Hükümete yönelik “İsrail ile ticaret” yalanı üzerinden sosyal medya destekli bir provokasyon tezgahlandı.

Özhaseki hedefte

FETÖ’nün firari kalemşörleri deprem bölgesindeki çalışmaları koordine eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki başta olmak üzere birçok tanınmış AK Partili isme sahte belgelerle itibar suikastı girişiminde bulundu.

Jakuzi yalanı

Belediyenin el değiştirdiği Sancaktepe’de eski başkan Şeyma Döğücü’nün makam odasında jakuzi olduğu yalanı 2 saat içinde çürütüldüğü halde ülke gündeminin en çok konuşulan konusu haline getirildi.

(Yolsuzluk ve savurganlık algısı oluşturma çabası) Gençler ve taraftar grupları bir kez daha futbol üzerinden “Ülkede adalet yok” algısını güçlendirecek şekilde ayrıştırıldı, manipüle edildi.

Lafı fazla uzatmaya gerek yok… Türkiye seçimden hemen sonra hazırlıkları önceden tamamlanmış kusursuz bir “Beşinci Kol” faaliyetinin etkisi altına girdi.

TSK’nın Kuzey Irak’a gerçekleştireceği operasyonu engellemek

Toplumu sosyal medya yalanları ve sahte gündemlerle birbirine düşürmek için her gün yeni bir algı ve yalanı dolaşıma sokuyorlar. Fiili müdahaleyle ele geçirilemeyen (15 Temmuz 2016 ihaneti) devleti propaganda, casusluk, sabotaj, terör ve manipülasyonlarla müdahaleye uygun hale getirmek istiyorlar. En önemli amaçlarından biri de TSK’nın Kuzey Irak’a gerçekleştireceği operasyonu engellemek.

"Birileri bütün düğmelere aynı anda basıyor"

Birbirine hiç benzemeyen, bir araya gelmeleri hayatın ve siyasetin olağan akışına ters siyasi akımların, grupların seçimden hemen sonra tam bir ittifakla hükümete yüklenmelerinin başka bir izahı olamaz… Birileri bütün düğmelere aynı anda basıyor. Diren Türkiye..