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Sosyal medyada başlayan tartışma korkunç bitti!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sosyal medyada başlayan tartışma korkunç bitti!

 İzmir'in Karabağlar ilçesinde sosyal medyada başlayan tartışma sonrası iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk öldü.

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Alınan bilgiye göre, Y.H.K. (16) ile A.K. (16) sosyal medyada tartıştıktan sonra yanlarına arkadaşlarını alarak Hürriyet Parkı'nda buluştu.

Kavgaya dönüşen olayda K.C, 16 yaşındaki Ege Hepbalıkçılar'ı bıçakladı.

Ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hepbalıkçılar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, K.C. ile Y.E.K, Y.K, U.A, A.K. (16), Y.H.K. ve E.D'yi (16) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.D. serbest bırakıldı, diğer 6'sı tutuklandı.

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