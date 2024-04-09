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Dünyanın 'en sıcak mart ayı' yaşandı! Küresel ısınmanın korkutan boyutu:

Dünyanın 'en sıcak mart ayı' yaşandı! Küresel ısınmanın korkutan boyutu:

Küresel ısınma ve iklim değişikliği, son yıllarda dünya genelinde artan bir endişe kaynağı haline geldi. Avrupa Birliği'nin Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, geçen ayın şimdiye kadar küresel olarak kaydedilen 'en sıcak mart' olduğu açıklandı.

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Copernicus uydu izleme sistemi, dünya atmosferini ve yüzeyini sürekli olarak izleyerek iklim değişikliği, hava durumu ve çevresel faktörler konusunda değerli veriler sağlıyor ve bilimsel çalışmalara önemli katkılar sunuyor. Copernicus'tan yapılan açıklamaya göre, geçen ayın ortalama yüzey hava sıcaklığı 14,14 derece ölçüldü. Açıklamada, bu ölçümün ocak için 1991-2020 ortalamasının 0,73 derece, 2020'de kaydedilen bir önceki en sıcak mart ayının da 0,10 derece üzerinde olduğu bilgisi verildi.

Geçen ayın şimdiye kadar küresel olarak kaydedilen "en sıcak mart" olduğu söylendi.

Antarktika’da rekor sıcaklık

Son 12 aydaki (Nisan 2023 - Mart 2024) küresel ortalama sıcaklık 1991-2020 ortalamasının 0,70 santigrat derece üzerinde ölçüldü.

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