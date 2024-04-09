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Gram altında yeni rekor! Kapanışa göre yüzde 0,53 değer kazandı

Gram altında yeni rekor! Kapanışa göre yüzde 0,53 değer kazandı

Bu sabah gram altın fiyatı, 2 bin 441 TL'yi görerek yeni bir rekor kırdı. Öte yandan, ons altın fiyatları, rekor seviyenin biraz altında hareket ediyor.

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Altının gramı, güne yükselişle başladı ve 2 bin 441 lirayı görerek yeni bir rekor kırdı. Dünkü altının ons fiyatındaki artışa paralel olarak altının gram fiyatı da yükselişini sürdürdü ve günü önceki kapanışının yüzde 1 üzerinde 2 bin 405 liradan tamamladı.

Bugün ise altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başladı ve saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 1,11 üzerinde, 2 bin 435 lira seviyesinde bulunuyor.

Dünkü 2 bin 354 dolarlık rekor seviyesinin ardından altının ons fiyatı şu anda önceki kapanışa göre yüzde 0,53 değer kazanarak 2 bin 351 dolar seviyesinden işlem görüyor.Yatırımcıların odak noktası, yarın açıklanacak olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri. Mart ayında aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,4 artış beklentisiyle TÜFE'nin takip edilmesi bekleniyor.

Dün New York Fed'in açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi mart ayında sabit kaldı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 380 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 330 ve 2 bin 300 doların ise destek konumunda olduğunu vurguladı.

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