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MSB duyurdu: Metina bölgesinde 4 terörist etkisiz

MSB duyurdu: Metina bölgesinde 4 terörist etkisiz

MSB, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçik, Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadelerine yer verildi.

MSB
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