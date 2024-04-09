BIST 9.757
DOLAR 32,22
EURO 34,99
ALTIN 2.430,89
HABER /  GÜNCEL

Kılıçdaroğlu'ndan 'Hatay' çıkışı: Sizi uyarıyorum...

Kılıçdaroğlu'ndan 'Hatay' çıkışı: Sizi uyarıyorum...

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin tartışmalar sürürken eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu,"Sizi uyarıyorum hakimlerden ve adalet kurumundan ellerinizi çekin" dedi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün beraberindeki heyetle Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gelerek, Hatay seçimlerine ilişkin olağan ve olağanüstü itirazlarını iletti. "Hatay'da itiraz süreçleri devam ederken mazbatanın AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk'e verilmemesi" yönünde dün başvuru yapan CHP, mazbatanın verilmesinin ardından bu kez de seçim sonuçlarına itiraz etti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin tartışmalar sürürken eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Sizi uyarıyorum hakimlerden ve adalet kurumundan ellerinizi çekin! Adaleti öldürürseniz devlet ölür" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"'Aklı öldürürsen ahlak da ölür. Akıl ve ahlak öldüğünde millet bölünür. Kadı’yı satın aldığın gün adalet ölür. Adaleti öldürdüğün gün Devlet de ölür.'

Polis ve zabıtalarımıza sandık başkanlığı yaptırdınız, aklı öldürdünüz! İki aday arasındaki oy farkından daha fazla sayıda, hayatını kaybetmiş vatandaşlarımızın isimleriyle oy kullandınız, ahlakı öldürdünüz! Sizi uyarıyorum hakimlerden ve adalet kurumundan ellerinizi çekin! Adaleti öldürürseniz devlet ölür.

Bugün, koca bir şehrin Hatay’ın iradesi üzerine karar verecek hâkimlerden, Türkiye’nin beklentisi:


* Hukuka sahip çıkın,

* Demokrasiye sahip çıkın,

* Adalete sahip çıkın,

Sahip çıkın ki devlet yaşasın!"

ÖNCEKİ HABERLER
Ticaret Bakanlığı duyurdu! Türkiye'den İsrail'e ekonomik yaptırım
Ticaret Bakanlığı duyurdu! Türkiye'den İsrail'e ekonomik yaptırım
Hamas'tan "ateşkes" açıklaması: İsrail hiçbir talebi kabul etmiyor
Hamas'tan "ateşkes" açıklaması: İsrail hiçbir talebi kabul etmiyor
Mansur Yavaş: Seçilen tüm ilçe başkanlarının...
Mansur Yavaş: Seçilen tüm ilçe başkanlarının...
İsrail yine mülteci kampını vurdu! Çok sayıda Filistinli öldürüldü
İsrail yine mülteci kampını vurdu! Çok sayıda Filistinli öldürüldü
Şırnak'ta 37 kişi kaçakçılıktan gözaltına alındı! Çok sayıda malzeme ele geçirildi
Şırnak'ta 37 kişi kaçakçılıktan gözaltına alındı! Çok sayıda malzeme ele geçirildi
Meral Akşener'in İYİ Parti kongresinde hangi adayı destekleyeceği belli oldu
Meral Akşener'in İYİ Parti kongresinde hangi adayı destekleyeceği belli oldu
Şeyma Döğücü'den Jakuzi açıklaması: İnternetten alınmış jakuziyi paylaştılar
Şeyma Döğücü'den Jakuzi açıklaması: İnternetten alınmış jakuziyi paylaştılar
İYİ Parti Genel Başkanlığına aday olan Koray Aydın'dan açıklama
İYİ Parti Genel Başkanlığına aday olan Koray Aydın'dan açıklama
Inter, Udinese deplasmanında 90+5'te kazandı Çalhanoğlu boş geçmedi
Inter, Udinese deplasmanında 90+5'te kazandı Çalhanoğlu boş geçmedi
Beylikdüzü'nde eşini sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaraladı
Beylikdüzü'nde eşini sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaraladı
İsrail’in soykırımına karşı en etkili duruşu sergileyen ülke Türkiye’dir
İsrail’in soykırımına karşı en etkili duruşu sergileyen ülke Türkiye’dir
Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi ligde devirdi
Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi ligde devirdi