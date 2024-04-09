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Şırnak'ta 37 kişi kaçakçılıktan gözaltına alındı! Çok sayıda malzeme ele geçirildi

Şırnak'ta 37 kişi kaçakçılıktan gözaltına alındı! Çok sayıda malzeme ele geçirildi

Şırnak ve ilçelerinde İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzemeye el konuldu. 26 kişi kaçakçılık ve 11 kişi asayiş suçundan olmak üzere toplam 37 şüpheli gözaltına alındı.

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Şırnak ve ilçelerinde yapılan operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda, 37 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek, uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzemeye el konuldu.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda, 0,85 gram met maddesi, 0,31 gram esrar maddesi 5 bin 454 paket sigara, 165 adet puro, 24 adet elektronik sigara, 15 adet emtia (kablosuz kulaklık, akıllı saat, termos), 11 adet cep telefonu, 4 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 26 kişi kaçakçılık ve 11 kişi asayiş suçundan olmak üzere toplam 37 şüpheli gözaltına alındı.

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