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Otomobil ile motosiklet çarpışıp şarampole devrildi: 3 ölü

Otomobil ile motosiklet çarpışıp şarampole devrildi: 3 ölü

Denizli'nin Tavas ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

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Mehmet Fışkınlı idaresindeki otomobil, Güzelköy Mahallesi Dümberek mevkiinde karşı yönden gelen Yusuf Yusmak'ın kullandığı motosikletle çarpıştı.

​​​​​​​Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücüler, Fışkınlı ve Yusmak ile motosiklette bulunan Yavuz Yamuç'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.​​​​​​​

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