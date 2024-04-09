İYİ Parti Genel Başkanlığına aday olan Koray Aydın'dan açıklama

İYİ Parti Genel Başkan Adayı ve Grup Başkanı Ankara Milletvekili Koray Aydın, İYİ Parti Genel Başkanlığına aday oldu. Aydın, "Yaptığım geniş istişareler sonucunda, İYİ Parti tabanı ve teşkilatlarının yoğun isteği ve delegasyonun desteğiyle Genel Başkan adayı oldum." dedi.

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Meral Akşener'in olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklamasının ardından İYİ Parti'de Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Akalın, 27 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü kurultayda İYİ Parti genel başkanlığına adaylıklarını açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkan Adayı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, tv100'de yayınlana Taksim Meydanı'na açıklamalarda bulundu.

Koray Aydın, gazeteci Barış Yarkadaş'a adaylığıyla ilgili konuştu. Aydın'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başlıkları şu şekilde oldu:

"Yaptığım geniş istişareler sonucunda, İYİ Parti tabanı ve teşkilatlarının yoğun isteği ve delegasyonun desteğiyle Genel Başkan Adayı oldum. İYİ Parti'de bozulan moralleri yeniden düzeltmeye geliyoruz.

"Yeniden ayağa kaldırmaya geliyoruz"

İYİ Parti'nin Kurucu Teşkilat Başkanı olarak büyük çaba, emek ve gayretlerle ilden, ilçeye, mahalleye ve köylere kadar kurduğumuz teşkilatı yeniden derleyip toparlamaya ve yeniden ayağa kaldırmaya geliyoruz.

İYİ Parti'yi kuruluş ilkelerinin üzerinde yeniden yükseltmeye geliyoruz. Bütün aday arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e de bu güne kadar verdiği hizmetler için ve özellikle bugün verdiği kararla partimizin önünü açtığı için çok teşekkür ediyorum.

İYİ Parti'mize birlik, bütünlük ve kardeşlik havası içinde bir kongre süreci diliyorum. 27 Nisan günü partimize Bayram Sofrası tadında bir kongre temenni ediyorum. Aziz milletimizin ve bütün İslâm aleminin Ramazan Bayramını şimdiden tebrik ediyorum."