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Ramazan ayının son teravih namazı kılındı

Ramazan ayının son teravih namazı kılındı

Vatandaşlar, ramazan ayının son teravih namazını kılmak için camileri doldurdu.

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Eyüpsultan, Süleymaniye, Sultanahmet, Fatih ve Büyük Çamlıca camileri ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başta olmak üzere kentteki camilere giden İstanbullular, teravih namazı için saf tuttu.

Ankara'da vatandaşlar Ramazan ayının son teravih namazını kılmak için Kocatepe Camii'nde saf tuttu.

Yılın son teravih namazını eda etmenin huzurunu yaşayan vatandaşlar, yapılan duaların ardından okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi.

Teravih namazına kadınların ve çocukların da ilgi gösterdiği görüldü.

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