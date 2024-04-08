Devir teslim töreninde kavga! Yeniden Refahlı başkan milletvekiline hakaret etti

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde belediye seçimlerini kaybeden mevcut Başkan Yeniden Refah Partili Birol Şahin, görevini, kazanan aday MHP'li Efdal Altundal'a devredeceği devir- teslim töreninde gerginlik yaşandı.

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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde belediye başkanlığı devir teslim töreninde eski belediye başkanı Birol Şahin ile MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül arasında tartışma yaşandı.

MHP'den belediye başkanı seçilen Eftal Altundal, İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını almasının ardından devir teslim töreni için milletvekili Akgül ve MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu ile belediyeye geldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle Mart 2020'de MHP'den ihraç edilen eski Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, makamdaki devir teslim töreni sırasında yaptığı konuşmada, partisinden ihraç sürecine değindi.

Masadaki çiçeği fırlattı, üstüne yürüyüp hakaret etti

Paylaşımının ardından gelen baskılar sonucu ihraç edildiğini savunan Şahin ile bu görüşüne itiraz eden milletvekili Akgül arasında tartışma çıktı. Yerinden kalkarak masadaki çiçeğe vuran ve sert sözlerle Akgül'e odadan çıkmasını söyleyen Şahin ile milletvekili, makamda bulunanlar tarafından sakinleştirildi.

Yeniden Refah Partisi adayı olarak girdiği seçimi kaybeden Şahin, sakinleştirilmesinin ardından görevi Altundal'a devretti.