Hamas'tan "ateşkes" açıklaması: İsrail hiçbir talebi kabul etmiyor

Hamas, ateşkes ve esir takasıyla ilgili Mısır'ın başkenti Kahire'de yürütülen dolaylı müzakerelerde İsrail cephesininin uzlaşmaz bir tavır düzenlediğini duyurdu.

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Hamas, İsrail ile arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de yürütülen dolaylı müzakerelerde yol alınamıyor. Görüşmelerdeki son duruma ilişkin açıklama yapan Hamas, İsrail'in tutumunun kendilerine iletildiğini ancak bu girişimin olumsuz olduğunu duyurdu.

Hamas, konuya ilişkin Telegram hesabından açıklamada bulundu. Açıklamada, Hamas'ın, arabulucuların gösterdiği büyük çabayı takdir ettiği belirtildi. Hamas'ın Filistin halkına yönelik saldırıyı sona erdirecek bir anlaşmaya varmaya önem verdiği ancak İsrail'in inatçı tutum sergilemeyi sürdürdüğü, Filistin halkının ve direnişinin taleplerinin hiçbirine olumlu cevap vermediği aktarıldı.

Buna rağmen Hamas yönetiminin kendilerine sunulan öneriyi tüm ulusal sorumlulukla incelediği bildirilen açıklamada, inceleme tamamlandığında arabuluculara Hamas'ın öneriye ilişkin tutumu hakkında bilgi verileceği kaydedildi.

"ABD baskı yapıyor"

Kahire el-İhbariyye kanalının dün ismi açıklanmayan üst düzey Mısırlı bir yetkiliden aktardığı haberde, Kahire'de pazar gününden bu yana süren müzakere turunda Gazze'deki krizin çözümü konusundaki görüş ayrılıklarının büyük ölçüde giderildiği belirtilmişti.

İsrail basınında ise Kahire'deki müzakerelerle ilgili çelişkili haberler yer almıştı. Ynet haber sitesinin müzakereler konusunda yetkili bir kaynaktan aktardığı haberde, "Hamas'ın büyük tavizler vermesinin beklendiği ve ABD'nin bir çözüme ulaşmak için yoğun baskı yaptığı" öne sürülmüştü.