BIST 9.757
DOLAR 32,22
EURO 34,99
ALTIN 2.430,89
HABER /  GÜNCEL

İsrail yine mülteci kampını vurdu! Çok sayıda Filistinli öldürüldü

İsrail yine mülteci kampını vurdu! Çok sayıda Filistinli öldürüldü

İsrail savaş uçakları bu kez de El-Megazi Mülteci Kampı'nı vurdu. Kamptaki belediyeye ait ortak hizmetler binası hedef alınırken aralarında belediye başkanının da oluğu çok sayıda Filistinlinin ölümüne neden oldu.

Abone ol

İsrail, Gazze'deki katliamında geri adım atmıyor. Hedefke bu kez de Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı vardı. Kampta yer alan belediyeye ait ortak hizmetler binasını doğrudan hedef alan İsrail uçakları çok sayıda Filistinlinin ölümüne neden oldu .

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının El-Megazi Mülteci Kampı'ndaki belediyeye ait ortak hizmetler binasını doğrudan hedef aldığı kaydedildi.

Yaralı sayısı da fazla

Açıklamada, saldırı sonucu Belediye Başkanı  El-Megazi Belediye Başkanı Hatim Salih el-Gamri'nin de aralarında yer aldığı çok sayıda Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Hükümetin açıklamasında, ölenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Şırnak'ta 37 kişi kaçakçılıktan gözaltına alındı! Çok sayıda malzeme ele geçirildi
Şırnak'ta 37 kişi kaçakçılıktan gözaltına alındı! Çok sayıda malzeme ele geçirildi
Meral Akşener'in İYİ Parti kongresinde hangi adayı destekleyeceği belli oldu
Meral Akşener'in İYİ Parti kongresinde hangi adayı destekleyeceği belli oldu
Şeyma Döğücü'den Jakuzi açıklaması: İnternetten alınmış jakuziyi paylaştılar
Şeyma Döğücü'den Jakuzi açıklaması: İnternetten alınmış jakuziyi paylaştılar
İYİ Parti Genel Başkanlığına aday olan Koray Aydın'dan açıklama
İYİ Parti Genel Başkanlığına aday olan Koray Aydın'dan açıklama
Inter, Udinese deplasmanında 90+5'te kazandı Çalhanoğlu boş geçmedi
Inter, Udinese deplasmanında 90+5'te kazandı Çalhanoğlu boş geçmedi
Beylikdüzü'nde eşini sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaraladı
Beylikdüzü'nde eşini sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaraladı
İsrail’in soykırımına karşı en etkili duruşu sergileyen ülke Türkiye’dir
İsrail’in soykırımına karşı en etkili duruşu sergileyen ülke Türkiye’dir
Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi ligde devirdi
Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi ligde devirdi
Ramazan ayının son teravih namazı kılındı
Ramazan ayının son teravih namazı kılındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze diplomasisi! Prens Selman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze diplomasisi! Prens Selman ile görüştü
Devir teslim töreninde kavga! Yeniden Refahlı başkan milletvekiline hakaret etti
Devir teslim töreninde kavga! Yeniden Refahlı başkan milletvekiline hakaret etti
Filistinli iş insanı: Filistin mutfaklarının yüzde 50 ila 60'ı Türk malı
Filistinli iş insanı: Filistin mutfaklarının yüzde 50 ila 60'ı Türk malı