İsrail yine mülteci kampını vurdu! Çok sayıda Filistinli öldürüldü

İsrail savaş uçakları bu kez de El-Megazi Mülteci Kampı'nı vurdu. Kamptaki belediyeye ait ortak hizmetler binası hedef alınırken aralarında belediye başkanının da oluğu çok sayıda Filistinlinin ölümüne neden oldu.

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İsrail, Gazze'deki katliamında geri adım atmıyor. Hedefke bu kez de Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı vardı. Kampta yer alan belediyeye ait ortak hizmetler binasını doğrudan hedef alan İsrail uçakları çok sayıda Filistinlinin ölümüne neden oldu .

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının El-Megazi Mülteci Kampı'ndaki belediyeye ait ortak hizmetler binasını doğrudan hedef aldığı kaydedildi.

Yaralı sayısı da fazla

Açıklamada, saldırı sonucu Belediye Başkanı El-Megazi Belediye Başkanı Hatim Salih el-Gamri'nin de aralarında yer aldığı çok sayıda Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Hükümetin açıklamasında, ölenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.