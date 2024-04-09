Mansur Yavaş: Seçilen tüm ilçe başkanlarının...

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş düzenlen iftar programına katıldı.Burada bir konuşma yapan Yavaş "Seçilen tüm ilçe belediye başkanlarının, ötekileştirmeden davranacağını, israf etmeden gerçek ihtiyaçlara odaklanarak harcama yapacaklarına inanıyorum." dedi.

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Ankara Kent Konseyince Gençlik Parkı'nda iftar programı düzenlendi. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasıyla başladı.

İftarın ardından konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, başarının tek başına gerçekleştirilecek bir şey olmadığını belirterek, "5 yıllık çalışmanın sonucunda sahaya çıktığımızda olumsuz hiçbir tepki almadık. Bunun da sebebi, kimseyi ötekileştirmedik, herkesin ihtiyacı neyse ona göre çalıştık." dedi.

Aldıkları kaynakları ortak akıl ve istişare ile harcadıklarını söyleyen Yavaş, "Şeffaf bir şekilde davrandık. Sonuçta bu belediyecilik sistemi, Ankara halkında karşılık buldu. Sadece beton ve asfaltla belediyeciliğin ölçülemeyeceği, içinde insan olmayan hiçbir projenin de geçerliliğinin olmadığını Ankara halkı tescil etmiş oldu." diye konuştu.

Yavaş, oy vermeyenleri de hoşgörü ve saygıyla karşıladıklarını, farklarının kimseyi ötekileştirmemek olduğunu söyledi.

"Seçilen tüm ilçe belediye başkanlarının ötekileştirmeden davranacağını, israf etmeden gerçek ihtiyaçlara odaklanarak harcama yapacaklarına inanıyorum." diyen Yavaş, Ankara Kent Konseyi Meclisi'nin görüşlerinden yararlanmak istediklerini belirtti.