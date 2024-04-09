CHP'den, Özgür Özel'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçirdiği ameliyatlar sonrası sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Abone ol
CHP'den yapılan açıklamada, Özel'in önceden planlandığı üzere 5 Nisan'da ses tellerinden bir operasyon geçirdiği, dün ve bugün ise gözlerinden mercek ameliyatı olduğu bildirildi.
Açıklamada, ameliyatları başarıyla gerçekleşen Özel'in sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği kaydedildi.
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