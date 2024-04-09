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HABER /  POLİTİKA

CHP'den, Özgür Özel'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP'den, Özgür Özel'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

 CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçirdiği ameliyatlar sonrası sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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CHP'den yapılan açıklamada, Özel'in önceden planlandığı üzere 5 Nisan'da ses tellerinden bir operasyon geçirdiği, dün ve bugün ise gözlerinden mercek ameliyatı olduğu bildirildi.

Açıklamada, ameliyatları başarıyla gerçekleşen Özel'in sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği kaydedildi.

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