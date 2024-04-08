Süper kupa maçı yarıda kaldı! Uluslararası kuruluşlar paranın tamamını geri istedi
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı yarıda kaldı. Fenerbahçeli futbolcuların sahadan çekilmesi kararı gündemdeki yerini korurken maçın yayın haklarını satın alan uluslararası kuruluşların, ödedikleri tutarın tamamının geri iadesini talep ettiği iddia edildi.
Süper Kupa maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin U19 takımı ile çıktığı maçın 1'inci dakikasında Galatasaray öne geçti. Fenerbahçe yönetimi, golden sonra santra yapılmasına izin vermedi.
Fenerbahçeli futbolcular daha sonra soyunma odasına doğru yöneldi. Maçın hakemi Volkan Bayarslan ardından soyunma odasına doğru giden diğer isim oldu.
Galatasaraylı futbolcular saha içerisinde sevindi. Sarı-kırmızılı takım kendi arasında antrenman maçı yaptı.
Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından 2'nci dakikada tatil edilen Süper Kupa finaliyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.