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Süper kupa maçı yarıda kaldı! Uluslararası kuruluşlar paranın tamamını geri istedi

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Süper kupa maçı yarıda kaldı! Uluslararası kuruluşlar paranın tamamını geri istedi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı yarıda kaldı. Fenerbahçeli futbolcuların sahadan çekilmesi kararı gündemdeki yerini korurken maçın yayın haklarını satın alan uluslararası kuruluşların, ödedikleri tutarın tamamının geri iadesini talep ettiği iddia edildi.

Süper kupa maçı yarıda kaldı! Uluslararası kuruluşlar paranın tamamını geri istedi

Süper Kupa maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin U19 takımı ile çıktığı maçın 1'inci dakikasında Galatasaray öne geçti. Fenerbahçe yönetimi, golden sonra santra yapılmasına izin vermedi.

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Süper kupa maçı yarıda kaldı! Uluslararası kuruluşlar paranın tamamını geri istedi

Fenerbahçeli futbolcular daha sonra soyunma odasına doğru yöneldi. Maçın hakemi Volkan Bayarslan ardından soyunma odasına doğru giden diğer isim oldu. 

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Süper kupa maçı yarıda kaldı! Uluslararası kuruluşlar paranın tamamını geri istedi

Galatasaraylı futbolcular saha içerisinde sevindi. Sarı-kırmızılı takım kendi arasında antrenman maçı yaptı.

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Süper kupa maçı yarıda kaldı! Uluslararası kuruluşlar paranın tamamını geri istedi

Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından 2'nci dakikada tatil edilen Süper Kupa finaliyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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