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Optimar anketinde 'namaz kılıyor musunuz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Optimar anketinde 'namaz kılıyor musunuz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Araştırma şirketi Optimar'ın "Vatandaşların dini yaşam tercihleri ve davranışları" araştırmasında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. "Namaz kılıyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 50'si düzenli olarak namaz kıldığını söyledi.

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Kamuoyu araştırma şirketi Optimar, vatandaşların namaz kılmasıyla ilgili yaptığı anket sonuçlarını sosyal medya hesabında paylaştı. 

"Dini Yaşam Tercihleri ve Davranışları" başlıklı araştırmada katılımcılara "Namaz kılıyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yarısı (%50) düzenli olarak namaz kıldığını belirtirken, %15,7'si namaz kılmadığını belirtti.

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