Bursa'da BUDO iskelesinin yanında tekne battı

Bursa'da BUDO iskelesinin yanındaki tekne, dün akşam saatlerinde battı. İhbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye giderek çalışmalara başladı.Abone ol
Bursa'da BUDO iskelesinin yanındaki tekne, dün akşam saatlerinde battı. İhbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye giderek çalışmalara başladı.
Bursa'nın Mudanya ilçesindeki BUDO iskelesinin yan tarafında bulunan bir tekne, dün akşam saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle su almaya başladı.
Tekne, bir kısmı üstte kalacak şekilde battı. Durumun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye geldi. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.