Mersin'deki vahşet! Tutuklanan zanlı cezaevinde intihar etti

Mersin'in Erdemli ilçesinde, aynı aileden 3 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı cezaevinde intihar etti.Abone ol
5 Nisan'da Nurgül Kaya (33) ve oğlu Emrullah Kaya'nın (13) yangın çıkan evde hayatını kaybetmesi, baba Neşet Kaya'nın da (40) kırsal mahalleye 4 kilometre uzaklıkta yanmış aracında ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan H.E. (35), Akdeniz ilçesindeki Mersin E Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumu'nda intihar etti.
H.E'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Kıyafetlerini kesip bağlayan zanlının kendini asarak intihar ettiği öğrenildi.