BIST 9.830
DOLAR 32,19
EURO 34,96
ALTIN 2.439,33
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mersin'deki vahşet! Tutuklanan zanlı cezaevinde intihar etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mersin'deki vahşet! Tutuklanan zanlı cezaevinde intihar etti

 Mersin'in Erdemli ilçesinde, aynı aileden 3 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı cezaevinde intihar etti.

Abone ol

5 Nisan'da Nurgül Kaya (33) ve oğlu Emrullah Kaya'nın (13) yangın çıkan evde hayatını kaybetmesi, baba Neşet Kaya'nın da (40) kırsal mahalleye 4 kilometre uzaklıkta yanmış aracında ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan H.E. (35), Akdeniz ilçesindeki Mersin E Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumu'nda intihar etti.

H.E'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kıyafetlerini kesip bağlayan zanlının kendini asarak intihar ettiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP'den Kütahya için YSK'ya olağanüstü itiraz: Dilekçe iletildi
MHP'den Kütahya için YSK'ya olağanüstü itiraz: Dilekçe iletildi
Gram altında yeni rekor! Kapanışa göre yüzde 0,53 değer kazandı
Gram altında yeni rekor! Kapanışa göre yüzde 0,53 değer kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı: Bize durmak, dinlenmek, soluklanmak yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı: Bize durmak, dinlenmek, soluklanmak yok
Bursa'da BUDO iskelesinin yanında tekne battı
Bursa'da BUDO iskelesinin yanında tekne battı
Radarlar devrede! Bayrama aldanıp gaza basmayın
Radarlar devrede! Bayrama aldanıp gaza basmayın
Optimar anketinde 'namaz kılıyor musunuz?' sorusuna dikkat çeken yanıt
Optimar anketinde 'namaz kılıyor musunuz?' sorusuna dikkat çeken yanıt
Mehmet Şimşek harekete geçti Antalya'da 5 yıldızlı otelde seminer adı altında tatil dönemi sona eriyor
Mehmet Şimşek harekete geçti Antalya'da 5 yıldızlı otelde seminer adı altında tatil dönemi sona eriyor
Bayram tatilinde radarlar geceleri de devrede! Bakan Ali Yerlikaya'dan açıklama
Bayram tatilinde radarlar geceleri de devrede! Bakan Ali Yerlikaya'dan açıklama
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev: Liverpool'un maçını yönetecek
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev: Liverpool'un maçını yönetecek
MSB duyurdu: Metina bölgesinde 4 terörist etkisiz
MSB duyurdu: Metina bölgesinde 4 terörist etkisiz
CHP'den, Özgür Özel'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
CHP'den, Özgür Özel'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı 2024 il il Ramazan Bayramı namaz vakitleri
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı 2024 il il Ramazan Bayramı namaz vakitleri