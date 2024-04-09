Mehmet Metiner'den AK Parti'ye acil çağrı: Şimdi yapılması gereken şey belli

Yerel seçim sonuçlarını değerlendiren AK Partili Mehmet Metiner, AK Parti’nin muhafazakâr-demokrat-devrimci özüne ve kurucu anlayışına uygun yeni bir AK Parti olarak acilen kendisini konumlandırması gerektiğini yazdı.

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Yerel seçimlerde hüsrana uğrayan AK Parti, yenilginin nedenlerini arıyor. İktidara yönelik özeleştiri ve hesaplaşma çağrıları sürüyor.

Seçim gecesi milletin mesajını aldıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kibir ve ruh kaybı uyarısı sonrası AK Parti'de yeniden yükselişin nasıl olacağına dair fikirler gelmeye devam ediyor.

AK Parti 25. ve 26. dönem İstanbul milletvekilliği yapan Mehmet Metiner, Yeni Şafak'taki "AK Parti’nin kimliği, kurucu ilkeleri ve ruhu…" başlıklı yazısında kendi penceresinden çıkış yolunu gösterdi.

"Muhafazakar demokrat" AK Parti'nin özü

“Muhafazakâr demokrat” tanımın AK Parti’nin kimliğinin özünü oluşturduğuna dikkat çeken yazar, "Tarihini-geçmişini sahiplenen, yani kökünün ayırdında olan ama bugünü ve geleceği de değişimci ve yenilikçi bir anlayışla doğru okuyup tarifleyen bir anlayış" olarak niteledi.

Statükoyu savunan partiye dönüştü

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin statükoya karşı değişimciliği savunan AK Parti'nin birden bire statükoyu savunan bir partiye dönüştüğünü savunan yazar, "Liderin dışında çoğunlukla millete tepeden bakan siyasal oligark rolüne bürünmüş aktörlerin ön plana geçmeleri, en kötüsü de bu siyasi veya bürokratik aktörlerin -başdanışman vs- devlet diliyle ve devlet üzerinden millete adeta parmak sallayan tutumları, son tahlilde AK Parti’nin o kurucu ruhunun kaybına yol açtı." ifadelerine yer verdi.

"Muhafazakâr-demokrat-devrimci özüne konumlandırmalı"

31 Mart’a bir günde gelinmediğine dikkat çeken Metiner, önerisini de "Şimdi yapılması gereken şey bellidir: AK Parti’nin muhafazakâr-demokrat-devrimci özüne ve kurucu anlayışına uygun yeni bir AK Parti olarak acilen kendisini konumlandırması. Sonradan AK Parti’ye katılanların AK Parti’nin kimliğine ve kurucu ilkelerine gölge düşüren tüm tanımlarının kapı dışında bırakılması" olarak açıkladı.

"AK Parti yeni bir bahar için sadece yaprak döktü"

Seçim hezimetinin AK Parti’nin eskisinden daha güçlü olmasına sebebiyet vereceğini düşünen Metiner, yazısını "Çünkü AK Parti’nin kökü sağlam. Kurucu ilkeleri ve ruhu yeni dönemde milletimizin istediği doğrultuda yeni bir siyasete büründürülürse AK Parti’nin eskisinden çok daha güçlü hale geleceğine yürekten inanıyorum. Herkes bilsin ki AK Parti yeni bir bahar için sadece yaprak döktü." ifadeleriyle tamamladı.